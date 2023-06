Marché hebdomadaire Place de l’école Orbey, 7 juin 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Venez faire vos courses en déambulant entre les étals des maraichers, bouchers, fromagers et autres producteurs locaux……

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 13:00:00. EUR.

Place de l’école

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Come and do your shopping by wandering between the stalls of market gardeners, butchers, cheese makers and other local producers…..

Venga a hacer sus compras paseando entre los puestos de hortelanos, carniceros, queseros y otros productores locales…..

Kommen Sie zum Einkaufen und schlendern Sie zwischen den Ständen von Gemüsebauern, Metzgern, Käsern und anderen lokalen Produzenten……

Mise à jour le 2023-05-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg