GYM EQUILIBRE Place de la Vierge Ceyras, 15 mai 2023, Ceyras.

Ceyras,Hérault

Ateliers destinés aux « Jeunes de plus de 60 ans ».

Le but: « Prendre plaisir à devenir acteur de sa santé grâce à l’activité physique »

Le support principal sera le Qi gong pour travailler l’équilibre, l’amplitude articulaire, la souplesse, le renforcement musculaire et relâchement, la concentration et mémoire, la coordination et respiration..

2023-05-15 05:00:00 fin : 2023-05-15 23:00:00. EUR.

Place de la Vierge

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



Workshops for « Young people over 60 ».

The goal: « To take pleasure in becoming an actor of one’s health through physical activity »

The main support will be Qi gong to work on balance, joint amplitude, flexibility, muscle strengthening and relaxation, concentration and memory, coordination and breathing.

Talleres para « Jóvenes mayores de 60 años ».

El objetivo: « Disfrutar convirtiéndose en actor de la propia salud a través de la actividad física »

El soporte principal será el Qi gong para trabajar el equilibrio, la amplitud articular, la flexibilidad, el fortalecimiento muscular y la relajación, la concentración y la memoria, la coordinación y la respiración.

Workshops für « Junge Menschen über 60 ».

Ziel: « Spaß daran haben, durch körperliche Aktivität etwas für seine Gesundheit zu tun »

Die Hauptmethode ist Qi Gong, um das Gleichgewicht, den Bewegungsradius, die Beweglichkeit, die Muskelstärkung und -entspannung, die Konzentration und das Gedächtnis, die Koordination und die Atmung zu trainieren.

Mise à jour le 2023-05-16 par OT DU CLERMONTAIS