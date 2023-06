Circuit Omaha Beach et la Pointe du Hoc par Memory Tracks Place Courtonne Caen, 4 juin 2023, Caen.

Caen,Calvados

Partez à la découverte des Plages du Débarquement avec Franck Gobert, guide conférencier passionné, pour un circuit d’une journée autour d’Omaha Beach et de la Pointe du Hoc à bord d’un van de 8 places.

Au départ de Caen ou de Bayeux, vous….

Mercredi 2023-06-04 à 08:30:00 ; fin : 2023-08-27 17:00:00. EUR.

Place Courtonne

Caen 14000 Calvados Normandie



Discover the D-Day landing beaches with Franck Gobert, a passionate tour guide, for a day trip around Omaha Beach and Pointe du Hoc aboard an 8-seater van.

Departing from Caen or Bayeux, you…

Descubra las playas del desembarco del Día D con Franck Gobert, un guía apasionado, en una excursión de un día por Omaha Beach y Pointe du Hoc en una furgoneta de 8 plazas.

Con salida de Caen o Bayeux,…

Entdecken Sie die Landungsstrände mit Franck Gobert, einem passionierten Fremdenführer, auf einer ganztägigen Tour rund um Omaha Beach und Pointe du Hoc in einem Van mit 8 Sitzplätzen.

Von Caen oder Bayeux aus werden Sie…

