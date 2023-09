Marché à Le Dorat Place Charles De Gaule Le Dorat, 21 septembre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Le marché hebdomadaire se déroule tous les jeudis à partir de 17h (l’été), et à 16h (l’hiver), place du Charles de Gaulle.

Bouchers, volaillers, maraîchers, fromagers, légumiers et bien d’autres commerçants vous proposent chaque semaine de faire vos courses en quittant votre travail, de prendre le temps peut-être de se retrouver en terrasse ou de redécouvrir les autres commerces de la place et de la Grand’Rue….

2023-09-21 fin : 2023-09-21 19:00:00. .

Place Charles De Gaule

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The weekly market takes place every Thursday from 5pm (summer), and 4pm (winter), in Place du Charles de Gaulle.

Every week, butchers, poulterers, market gardeners, cheese-makers, vegetable growers and many other traders offer you the chance to do your shopping on your way home from work, to take some time out on the terrace or to rediscover the other shops on the square and the Grand?Rue?

El mercado semanal tiene lugar todos los jueves a partir de las 17:00 (verano) y 16:00 (invierno) en la plaza Charles de Gaulle.

Cada semana, carniceros, polleros, hortelanos, queseros, horticultores y muchos otros comerciantes le ofrecen la posibilidad de hacer la compra de camino a casa desde el trabajo, tal vez tomarse un tiempo en la terraza o redescubrir los demás comercios de la plaza y de la Grand?Rue?

Der Wochenmarkt findet jeden Donnerstag ab 17 Uhr (im Sommer) bzw. ab 16 Uhr (im Winter) auf dem Place du Charles de Gaulle statt.

Metzger, Geflügelhändler, Gemüse-, Käse- und Gemüsehändler und viele andere Händler bieten Ihnen jede Woche die Möglichkeit, nach der Arbeit einzukaufen, auf der Terrasse zu sitzen oder die anderen Geschäfte auf dem Platz und in der Grand?Rue neu zu entdecken

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin