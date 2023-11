Régate : Coupes des Manilles Peyrat-le-Château, 14 avril 2024, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

En avril ne te découds pas d’un fil. L’eau est encore très froide et il peut neiger. Ce sont les premières régates de la saison, la base reprend des couleurs. Les bateaux regagnent petit à petit leur place de ponton et de joyeux éclats de voix redonnent vie à la baie de Port-Crozat. Préparez vos mitaines pour trois manches!.

2024-04-14 fin : 2024-04-14 17:30:00. .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In April, don?t cut yourself any slack. The water is still very cold and it may snow. It’s the first regattas of the season, and the base is back in full color. The boats are gradually returning to their pontoons, and the bay of Port-Crozat is alive with the sound of cheering voices. Get your mittens ready for three races!

En abril, no apartes la vista del agua. El agua aún está muy fría y puede nevar. Son las primeras regatas de la temporada y la base recupera todo su colorido. Los barcos vuelven poco a poco a sus pantalanes y la bahía de Port-Crozat se anima con el sonido de las voces que animan. ¡Prepara tus manoplas para tres regatas!

Im April solltest du dich nicht an einem Faden zerschneiden. Das Wasser ist noch sehr kalt und es kann schneien. Es sind die ersten Regatten der Saison und die Basis wird wieder bunt. Die Boote kehren nach und nach an ihre Stegplätze zurück und fröhliches Stimmengewirr erweckt die Bucht von Port-Crozat zu neuem Leben. Bereiten Sie Ihre Fäustlinge für drei Wettfahrten vor!

