Spectacle La mécanique des ombres parc du château Nexon, vendredi 31 mai 2024.

Spectacle La mécanique des ombres parc du château Nexon Haute-Vienne

Naïf Production affirme que la création n’est toujours que collective. Qu’on ne fait rien tout seul. À travers une danse bâtarde qui prend sa source dans l’acrobatie circassienne, ils s’essaient à un langage qui raconte nos petites humanités.

Trois danseurs acrobates, trois figures identiques, amnésiques de leur condition, gesticulent avec une persévérance proche de l’absurde, pour redécouvrir les codes de la relation humaine. On retient son souffle. Les équilibres deviennent de plus en plus spectaculaires, les performances physiques époustouflantes et le spectacle révèle petit à petit toute la virtuosité des danseurs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

parc du château Le Vaisseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesirque.com

