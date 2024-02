Festival Balaviris Salle des fêtes Eymoutiers, vendredi 31 mai 2024.

Festival Balaviris Salle des fêtes Eymoutiers Haute-Vienne

Le festival Balaviris est un festival qui rassemble des artistes aux esthétiques variées, de renommée nationale et internationale, autour de la musique traditionnelle et néo-traditionnelle. Ce week-end festif comprend deux soirées de bal trad mais aussi des ateliers de danse, de chant et d’instruments. Toute la journée du samedi il y aura des animations en ville, une scène découverte sous les halles, un marché d’artisans locaux, une conférence ainsi qu’un bal gratuit pour faire découvrir à tous l’univers festif et fraternel du bal trad. La programmation est à retrouver sur le site www.lesbringuebalants.fr La billetterie sera mise en place à l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-06-01

Salle des fêtes Bd Lénine

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesbringuebalants@gmail.com

L’événement Festival Balaviris Eymoutiers a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Portes de Vassivière