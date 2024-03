LES NOCES DANS LA MAISON Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, mercredi 29 mai 2024.

LES NOCES DANS LA MAISON Une plongée fulgurante dans la Prague communiste d’après-guerre.

Un voyage théâtral et musical ! Mercredi 29 mai, 19h00 Centre culturel Jean-Gagnant 15€ / 10€ (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes / 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi) / 3€ passerelle culturelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T19:00:00+02:00 – 2024-05-29T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T19:00:00+02:00 – 2024-05-29T20:00:00+02:00

Cie Théâtre des Astres

D’après le roman autobiographique de l’écrivain tchèque Bohumil Hrabal

Mise en scène Lara Boric

Avec Lara Boric, Marceau Beyer et Vincent Pouderoux

Vers la fin des années 60 à Prague, Eliška et Bohumil se rencontrent dans la petite cour où il loge. Il lui raconte sa joyeuse galère à l’usine, les histoires démentes de ses amis de comptoir, ou encore comment il doit monter sur son toit pour attraper la lumière du soleil en tapant sur sa machine à écrire. Elle lui raconte qu’elle fut, avant la guerre, une jeune bourgeoise allemande : elle a tout perdu et gagne sa vie en tant que caissière dans un restaurant, seule dans une ville inconnue.

En se baladant dans les rues de Prague, ou allant se baigner le dimanche dans les rivières, ils nous racontent les épisodes de leur vie passée : l’occupation, la libération terrifiante de l’armée rouge, mais aussi les souvenirs heureux, et construisent peu à peu leur relation, qui durera toute leur vie.

Démesurément solaire, doux et joyeux, ce roman est pourtant l’histoire de gens qui vivent au quotidien la dictature, qui ont perdu leurs privilèges et qui, obligés de s’ouvrir à une vie nouvelle, tentent de voir sa beauté et de l’aimer.

Sur scène, deux comédien·nes et un violoncelliste interprètent ce roman face public, s’accompagnant de chants et de musiques inspirés des traditions d’Europe Centrale.

Une plongée fulgurante dans la Prague communiste d’après-guerre.

Durée 1h

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:expression7@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://www.theatreexpression7.fr/ »}]

#théâtre #Expression7

Guy Labadens