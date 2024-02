En quête des insectes pollinisateurs ! Saint-Auvent, mercredi 29 mai 2024.

En quête des insectes pollinisateurs ! Saint-Auvent Haute-Vienne

Dans le cadre de la Journée Nature du département de la Haute-Vienne

« Bzzzz »…Mais quel est ce bourdonnement que l’on entend chaque printemps ? Munis d’un smartphone ou d’un appareil photo, venez découvrir en notre compagnie l’application dédiée au Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL) et devenez incollables sur les pollinisateurs de nos contrées bourdons, papillons, abeilles, mouches…ils sont nombreux et regorgent de secrets !

Prévoir une tenue adaptée à la météo, un appareil photo ou un smartphone. Enfants à partir de 10 ans.

En partenariat avec le Département de la Haute-Vienne (propriétaire de ce site ENS) et le SABV (animateur du site Natura 2000)

Animé par l’OPIE.

Sur inscription avant le 24 mai. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 14:00:00

fin : 2024-05-29 17:00:00

Parking de l’étang de la Pouge

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

