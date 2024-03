Getdown Services au CALM Le Calm Limoges, mercredi 29 mai 2024.

Getdown Services au CALM Alternative Disco Mercredi 29 mai, 19h00 Le Calm

un concert proposé par Megablast Production et la Fédération Hiero, accueil le CALM.

Calibré pour les fans de LCD Soundsystem, Yard Act et Sleaford Mods, le duo de Bristol, composé de 2 éphèbes à moustaches et au bagout généreux, chante un groove nonchalant et cynique, tantôt disco, tantôt krautrock. Getdown Services parle “aux désillusionnés de la vie qui n’ont pas franchement envie de prendre le truc au sérieux. Qu’ils gueulent sur la routine et les divertissements débiles qui nous rassurent, parlent de gentrification, d’un no-futur, des démons du capitalisme anglais, des hipsters modernes, ils refusent qu’on les range dans une étagère à disques étiquetée d’un seul genre.”

federation Hiero + Megablast Production

