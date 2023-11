I LOVE TECHNO Pérols, 29 mars 2024, Pérols.

I Love Techno Europe, le plus grand festival de musique électro indoor d’Europe, revient à Montpellier ! Pendant 3 jours et 3 nuits, les meilleurs Dj’s set mettront le feu dans trois lieux différents : un lieu atypique avec l’opéra Comédie, le parc des expositions et la Halle Tropisme..

I Love Techno Europe, the biggest indoor electro music festival in Europe, is back in Montpellier! During 3 days and 3 nights, the best Dj?s set will set fire in three different places: an atypical place with the Comédie opera, the park of the exhibitions and the Tropisme hall.

I Love Techno Europe, el mayor festival de música electrónica indoor de Europa, vuelve a Montpellier Durante 3 días y 3 noches, los mejores DJ’s se disponen a prender el fuego en tres lugares diferentes: un lugar atípico con la ópera Comédie, el Parc des expositions y el Halle Tropisme.

I Love Techno Europe, Europas größtes Indoor-Elektro-Musikfestival, kehrt nach Montpellier zurück! Drei Tage und drei Nächte lang werden die besten Dj?s an drei verschiedenen Orten einheizen: ein atypischer Ort mit der Oper Comédie, das Messegelände und die Halle Tropisme.

