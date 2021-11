Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Patinoire de glace Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Patinoire de glace Biscarrosse, 4 décembre 2021, Biscarrosse. Patinoire de glace av G. Clémenceau Parking Clémenceau Biscarrosse

2021-12-04 – 2022-01-05 av G. Clémenceau Parking Clémenceau

Biscarrosse Landes 2 2 EUR la Patinoire de Noël de Biscarrosse s’inscrit idéalement au cœur des fêtes de fin d’année avec un programme d’animations féerique. Installée durant 4 semaines, en centre-ville, elle fait bénéficier des plaisirs de la glisse à tous les habitués de ce lieu. Le samedi 4 décembre l’intégralité des recettes sera reversée à l’AFM dans le cadre du téléthon 2021. 2€ le 2h avec patins (jusqu’au 49) OUVERTURE

hors vacances scolaires:

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h

mercredi, samedi et dimanche de 10h-12h/13h-19h TROIS NOCTURNES -soirées discothèque avec DJ

11, 18, 22 et 29 décembre de 21h à 24h (5€ les 3h) MATINÉES ENFANTS – réservées aux moins de 10 ans accompagnés

21, 23, 28 et 30 décembre de 10h à 12h Pendant les vacances

Tous les jours de 10h-12h / 13h-19h

25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h Port des gants obligatoire et casques fortement conseillés la Patinoire de Noël de Biscarrosse s’inscrit idéalement au cœur des fêtes de fin d’année avec un programme d’animations féerique. Installée durant 4 semaines, en centre-ville, elle fait bénéficier des plaisirs de la glisse à tous les habitués de ce lieu. Le samedi 4 décembre l’intégralité des recettes sera reversée à l’AFM dans le cadre du téléthon 2021. 2€ le 2h avec patins (jusqu’au 49) OUVERTURE

hors vacances scolaires:

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h

mercredi, samedi et dimanche de 10h-12h/13h-19h TROIS NOCTURNES -soirées discothèque avec DJ

11, 18, 22 et 29 décembre de 21h à 24h (5€ les 3h) MATINÉES ENFANTS – réservées aux moins de 10 ans accompagnés

21, 23, 28 et 30 décembre de 10h à 12h Pendant les vacances

Tous les jours de 10h-12h / 13h-19h

25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h Port des gants obligatoire et casques fortement conseillés +33 5 58 78 20 96 la Patinoire de Noël de Biscarrosse s’inscrit idéalement au cœur des fêtes de fin d’année avec un programme d’animations féerique. Installée durant 4 semaines, en centre-ville, elle fait bénéficier des plaisirs de la glisse à tous les habitués de ce lieu. Le samedi 4 décembre l’intégralité des recettes sera reversée à l’AFM dans le cadre du téléthon 2021. 2€ le 2h avec patins (jusqu’au 49) OUVERTURE

hors vacances scolaires:

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h

mercredi, samedi et dimanche de 10h-12h/13h-19h TROIS NOCTURNES -soirées discothèque avec DJ

11, 18, 22 et 29 décembre de 21h à 24h (5€ les 3h) MATINÉES ENFANTS – réservées aux moins de 10 ans accompagnés

21, 23, 28 et 30 décembre de 10h à 12h Pendant les vacances

Tous les jours de 10h-12h / 13h-19h

25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h Port des gants obligatoire et casques fortement conseillés Ville de Biscarrosse

av G. Clémenceau Parking Clémenceau Biscarrosse

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse av G. Clémenceau Parking Clémenceau Ville Biscarrosse lieuville av G. Clémenceau Parking Clémenceau Biscarrosse