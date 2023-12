Caen Bmx Indoor et salons des sports urbains 2024 Parc des expositions Caen, 2 mars 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-02

fin : 2024-03-03

Le Caen Bmx Indoor est de retour au Parc des expositions pour une nouvelle édition.

Devenu incontournable depuis de nombreuses années, ce week-end sportif et animé proposera :Deux jours de compétitions internationales de Race (course sur piste) par catégories d’âges jusqu’aux élites.Un contest de Flat (figures au sol) avec là encore des pilotes venus du monde entier !Des sauts et figures aériennes en Dirt (figures aériennes).Des animations et initiations aux sports urbains du moment : skate, roller, graff, breakdance et bien plus.. !

Programme complet, billetterie et informations pratiques sur le site officiel de l’événement..

Parc des expositions

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Caen la Mer