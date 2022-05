Par Toutatis et par Bélénos, les Gaulois débarquent ! Erdeven, 1 juillet 2022, Erdeven.

Par Toutatis et par Bélénos, les Gaulois débarquent ! Erdeven

2022-07-01 – 2022-07-03

Erdeven Morbihan

10h > 23h : Grande fête de l’été : camp gaulois, démonstrations, manège musicale, soirée bretonne et spectacle pyrotechnique… Invités d’honneur, les Ambiani forment une association d’archéologues professionnels et de passionnés d’histoire. Ils s’attachent à reproduire le mode de vie et les techniques des Gaulois du Ier siècle avant Jésus-Christ ! Toutatis est le dieu gaulois qualifié de « dieu du ciel » (l’équivalent de Mars et Mercure chez les Romains). Bélénos signifie « celui qui brille, resplendissant » (l’équivalent d’Apollon chez les Grecs). Ses fonctions principales concernent la médecine, les arts. Avant que le ciel ne nous tombe sur la tête, conjurons Bélénos de nous préserver du mal ! Tout à fait de circonstances … n’est-ce pas !? Vendredi 1er : – 19h30 : Projection du film ” Le pacte gaulois” et débats avec un gaulois- Les Ambiani – Espace culturel Le Roëlan. Entrée libre Samedi toute la journée et dimanche matin en continu : – Atelier de céramique – Présentation de l’armement – Grands jeux en bois à disposition – Bille de Bouéz- Marché d’artisans / producteurs- Vie du camp des Ambiani- Buvette et petite restauration (Prévoir la monnaie et le chéquier ^^ : DAB dans le bourg, à 1km)Samedi : – 10h00 : ouverture du camp au public – 10h : Deviens un guerrier gaulois (enfants) – 10h30 – 13h : Cabaret’cyclette (manège musical) – Bille de Bouéz – 14h : Présentation pédagogique des guerriers gaulois et cercle de l’honneur – 14h30 – 16h : Cabaret’cyclette (manège musical) – Bille de Bouéz – 16h30 : Deviens un guerrier gaulois (enfants) – 18h – 20h : Cabaret’cyclette (manège musical) – Bille de Bouéz – 18h30 : Présentation pédagogique des guerriers gaulois et cercle de l’honneur – 19h : Début du banquet (prévente dans différents commerces erdevennois)- 19h30 : Déambulation « Cernunnos » – Tan Elleil – 19h30 – 22h15 : Fest-noz avec Damad- 22h15 : Spectacle de feu « Flammes éphémères » – Tan Elleil – 23h : Cérémonie des feux de Bélénos en clôture de soiréeDimanche : – 9h00 : Ouverture du camp au public- 10h30 : Deviens un guerrier gaulois (enfants)- 11h30 : Présentation pédagogique des guerriers gaulois et cercle de l’honneur – 14h00 : Cérémonie des feux de Bélénos en clôture du week-end

