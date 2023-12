Salon Proxi’Loisirs Palais des Congrès du Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou, 16 mars 2024, Chasseneuil-du-Poitou.

Chasseneuil-du-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

PROXI’LOISIRS : La crème du tourisme local pendant deux jours !

Rendez-vous les 16 et 17 mars 2024 au Palais des Congrès du Futuroscope à CHasseneuil du Poitou pour deux jours placés sous le signe du divertissement et des loisirs !

Plus de 100 activités à découvrir en FAMILLE.

Rencontrez la centaine d’exposants pendant le week-end : sites touristiques et de loisirs, offices de tourisme, producteurs locaux…

Le Salon Proxi’Loisirs est l’occasion de faire le plain d’idées pour s’amuser dans la Vienne !.

PROXI’LOISIRS : La crème du tourisme local pendant deux jours !

Rendez-vous les 16 et 17 mars 2024 au Palais des Congrès du Futuroscope à CHasseneuil du Poitou pour deux jours placés sous le signe du divertissement et des loisirs !

Plus de 100 activités à découvrir en FAMILLE.

Rencontrez la centaine d’exposants pendant le week-end : sites touristiques et de loisirs, offices de tourisme, producteurs locaux…

Le Salon Proxi’Loisirs est l’occasion de faire le plain d’idées pour s’amuser dans la Vienne !

PROXI’LOISIRS : La crème du tourisme local pendant deux jours !

Rendez-vous les 16 et 17 mars 2024 au Palais des Congrès du Futuroscope à CHasseneuil du Poitou pour deux jours placés sous le signe du divertissement et des loisirs !

Plus de 100 activités à découvrir en FAMILLE.

Rencontrez la centaine d’exposants pendant le week-end : sites touristiques et de loisirs, offices de tourisme, producteurs locaux…

Le Salon Proxi’Loisirs est l’occasion de faire le plain d’idées pour s’amuser dans la Vienne !

.

Palais des Congrès du Futuroscope

Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par ACAP