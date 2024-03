‘L’Hippodrome de poche » par la cie Lez’Arts Vers Queaux Queaux, mercredi 1 mai 2024.

‘L’Hippodrome de poche » par la cie Lez’Arts Vers Un spectacle de rue proposé par la Boulit’/la MCJ Champ Libre dans le cadre de la Foire de Queaux. Un spectacle immersif et participatif qui vous fera vivre les plus grandes courses hippiques ! Mercredi 1 mai, 16h00 Queaux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T16:00:00+02:00 – 2024-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T16:00:00+02:00 – 2024-05-01T17:00:00+02:00

Queaux Queaux 86 Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laboulit.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laboulit.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 86 90 88 89 »}]

Queax MJC Champ Libre

Jean-Louis MOISSONIE/Stéphane GUIBERT