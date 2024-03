Loto gourmand Espace Gartempe Montmorillon, jeudi 2 mai 2024.

Après-midi loto proposé à tous les séniors de plus de 60 ans !

Le C.C.A.S. de Montmorillon et l’association Les Insatiables proposent à tous les séniors de plus de 60 ans de participer à un après-midi loto avec de nombreux lots gourmands à gagner, proposés en lien avec le réseau de producteurs locaux.

Ce temps convivial s’inscrit dans un cycle totalement gratuit d’actions De la grille à l’assiette et sera coanimé par une diététicienne qui répondra à vos questions d’ordre nutritionnel et sensibilisera les participants sur l’importance du rôle d’aidant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:00:00

fin : 2024-05-02 17:00:00

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine ccas@ville-montmorillon.fr

