Dégustation de terrines de chèvre de la Ferme Piffeteau Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Montmorillon, mercredi 1 mai 2024.

Dégustation de terrines de chèvre de la Ferme Piffeteau Dégustation de terrine de chèvre de la Ferme Piffeteau Mercredi 1 mai, 10h30 Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T10:30:00+02:00 – 2024-05-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-01T10:30:00+02:00 – 2024-05-01T12:30:00+02:00

L’Office de Tourisme de Montmorillon vous propose de venir découvrir la nouveauté de la Boutique par Sud Vienne Poitou : les terrines de chèvre de la Ferme Piffeteau de Mazerolles. Laissez-vous surprendre par cette nouvelle gamme de produits !

Office de Tourisme Sud Vienne Poitou 2 place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@sudviennepoitou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 11 96 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sudviennepoitou.com »}]

