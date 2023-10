Projection du film : « Le procès. L’État russe contre Oleg Sentsov » d’Askold Kurov Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 26 novembre 2023, Lille.

Projection du film : « Le procès. L’État russe

contre Oleg Sentsov » d’Askold Kurov Dimanche 26 novembre, 11h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre

Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien de Crimée, militant de Maïdan et alors déjà connu pour

son long-métrage Gamer (2011), s’engage dans une opposition active à l’occupation russe

de la Crimée : il est arrêté en mai 2014 par le FSB russe, puis condamné en 2015 à vingt ans

de prison, sous le prétexte de préparation d’actes terroristes. Le cinéaste Askold Kurov,

né en Ouzbékistan, filme ce procès fabriqué et la campagne, en Russie et à l’étranger,

pour la libération de Sentsov et d’autres prisonniers politiques ukrainiens. Hommage

au courage de Sentsov, le film témoigne aussi de la stratégie choisie par Poutine d’un

« procès spectacle » dont il espère retirer des bénéfices politiques.

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:15:00+01:00

Ukraine Dissidence