Laboratoire In Vivo Maison Folie Moulins Lille

Laboratoire In Vivo La compagnie Contour Progressif – Mylène Benoit déploie son premier cycle RE-NAÎTRE. Il invite à mettre en commun les puissances créatrices des artistes et celles des habitants. 3 – 5 mai Maison Folie Moulins Gratuit sur inscription

Début : 2024-05-03T11:00:00+02:00 – 2024-05-03T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

Venez participer au premier Laboratoire In vivo, le vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai 2024, avec et à la Maison Folie Moulins.

Cinq artistes : Lilou Robert (danseuse), Céline Cartillier (danseuse et chorégraphe), Laura Fanouillet (chercheuse en danse) ainsi que Cécile Oudjaoudi (sage-femme et empuissanceuse) proposeront à 40 habitantes et habitants de Lille et ses alentours, de traverser des pratiques artistiques au croisement du mouvement, de la performance, du chant et de la danse pour explorer ensemble la thématique de « re-naître ».

Fondé sur une relation équitable entre les participantes et participants, le laboratoire est un lieu d’échange et de tissage entre les connaissances individuelles, les pratiques artistiques et celles d’autres métiers (recherche, champ social, paramédical, éducatif…).

Ce projet s’adresse à des personnes à partir de 16 ans, sans expérience préalable requise.

Du 3 au 5 mai 2024

A la Maison Folie Moulins

Nombre de places limité à 40 participants. Gratuit sur inscription.

