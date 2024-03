Salon Arts & Mystères Le Gymnase Lille, vendredi 3 mai 2024.

Salon Arts & Mystères Découvre le Salon Arts et Mystères : une exploration envoûtante de l’art, de l’artisanat et des mystères , au cœur de Lille. 3 et 4 mai Le Gymnase Entrée gratuite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T10:00:00+02:00 – 2024-05-03T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T20:30:00+02:00

Le Salon Arts et Mysteres

Le Salon Arts et Mystères propose une variété captivante de contenus qui fusionnent l’art, l’artisanat et les mystères.

Expositions Artistiques :

Explore des expositions mettant en avant des œuvres inspirées du folklore, de l’onirisme, du spirituel et des cultures du monde. Plonge dans un univers visuel riche en créativité et en diversité artistique.

Marché de Créateurs : Découvre des pièces uniques et originales créées par des artisans passionnés. Le marché met en avant le savoir-faire artistique et artisanal.

Rencontres avec des Artistes, Auteur.es ,Praticien.nes : Profite de l’occasion pour échanger avec des auteur.es , artiste, praticien.nes…

Découvre les histoires derrière les œuvres, les techniques utilisées et les inspirations qui animent leur processus créatif.

Ateliers autour du Bien-être , de la spiritualité : Participe à des ateliers variés . De la lecture des tarots et des oracles à l’art-thérapie, ces ateliers offrent une immersion dans des pratiques fascinantes.

Découvertes et Partages : Plonge dans un espace propice à la découverte et au partage. Échange avec d’autres passionnés, découvre de nouvelles perspectives.

Le Gymnase 7 Place sébastopol, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

@rat.artpoticaire