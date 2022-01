OH LA BELLE PLANTE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

OH LA BELLE PLANTE Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans. OH LA BELLE PLANTE Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière Le Mans

2022-01-22 – 2022-01-22 Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière

Rendez-vous samedi à 17h au Théâtre du Passeur. Aujourd'hui, Lili et Lola bichonnent leur jardin. Certaines plantes sont douces ou piquantes, d'autres surprenantes : une fleur aime le vent, une autre préfère les paillettes et la troisième adore les chansons ! Mais que va-t-il sortir de cette graine que Lola a plantée ? Une herbe folle ? Une fleur diva ? Une Lili fleurie ? A travers les petits plaisirs du quotidien, Lili et Lola nous emmènent dans un voyage bucolique fait de douceur, de malice et de poésie. Le Théâtre du Passeur présente : theatredupasseur@orange.fr +33 2 43 76 65 82 https://theatredupasseur.fr/

