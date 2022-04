Nuit européenne des musées – CHRD Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement Rhône Lyon 7e Arrondissement Le CHRD ouvre ses portes de 19h à minuit, l’occasion de découvrir le musée autrement en participant aux différentes animations proposées tout au long de cette soirée. Danse, bande-dessinée et jeu, à chacun ses goûts ! chrd@mairie-lyon.fr +33 4 78 72 23 11 Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) 14 avenue Berthelot Lyon 7e Arrondissement

