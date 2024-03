ORIGINE KONGO Le Rize Villeurbanne, mardi 14 mai 2024.

Projection organisée par le collectif Africa 50. Film documentaire de Laura Chatenay-Rivauday, France, 2023 En 2001, la France a été le premier pays à reconnaitre la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité à travers la Loi Taubira. Pour célébrer et rappeler cette date ainsi que les faits historiques qui relient l’Afrique au reste du monde, le collectif Africa 50 s’associe au RIZE pour la projection du film Origine Kongo. Entre 1857 et 1862, après l’abolition de l’esclavage, plus de 16 000 femmes, hommes et enfants de plusieurs pays d’Afrique sont envoyés aux Antilles pour y travailler. Appelés « Kongos », ces Africains arrivaient libres avec un contrat de travail, dit « engagement », en Martinique ou en Guadeloupe. Leurs descendants gardent vivante la mémoire méconnue de leurs aïeux et revendiquent leurs racines africaines. Ils sont engagés malgré eux, par des recruteurs français sur le littoral ouest- africain pour travailler la terre aux Antilles. En Martinique et en Guadeloupe, leurs descendants retracent, cette mémoire méconnue. La projection sera suivie d’un échange. Sélectionné au Festival International du Film documentaire Amazonie Caraïbes – FIFAC 2023 – catégorie écrans parallèles. Durée 2h / Tout public. Réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

