Clash LE COMPLEXE – SALLE DU BAS, 14 mai 2024, LYON.

Le Complexe (1088610) Présente : Ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne ! Un spectacle d’improvisation compétitif, drôle et irrésistiblement injuste ! Alliance, trahison, coup fourré, coup bas, retournement de situation, les comédiens se cassent avec classe et vous allez adorer ça ! Souhaiter bon voyage à son pote qui embarque sur le Titanic, Insulter son patron avec son ticket de loto à la main, mais avoir mal lu les numéros. Rejoindre ses beaux-parents dans un camping sans savoir qu’il est naturiste. Personne n’aimerait vivre ces situations et pourtant nous aimons les observer en tant que spectateur. On en rigole, on serre les dents ou on ferme les yeux, mais on ne reste pas indifférent ! Sur des situations comiques, embarrassantes ou ironiques, trois compétiteurs vont devoir tirer leur épingle du jeu pour gagner. Pour les départager, vous votez non pas pour le meilleur, mais pour celui qui aura le mieux clashé les autres. Avec : Edouard Waminya, Olivier Ledauphin, Nicolas Moitron Clash

LE COMPLEXE – SALLE DU BAS LYON 7 rue des Capucins Rhône

