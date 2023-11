Le Journal de Caluire et Cuire – Avec Edouard Baer RADIANT- BELLEVUE, 14 mai 2024, CALUIRE ET CUIRE.

Le Journal de Caluire et Cuire – Avec Edouard Baer RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2024-05-14 à 20:30 (2024-05-14 au ). Tarif : 56.0 à 56.0 euros.

RADIANT-BELLEVUE (L-R-21-3056/3896) présente : ce spectacle. Édouard Baer est à la fois acteur, auteur, metteur en scène, homme de télévision et de radio. Il invite ici les spectateurs à vivre une expérience singulière. Après Arles, Namur et Paris et avant beaucoup d’autres villes, dans le magnifique décor du Radiant-Bellevue se faufile une fête improvisée : le journal d’un passant de Caluire et Cuire. Edouard Baer réunit sur scène des personnages croisés dans la rue, dans sa vie ou lors d’auditions. Enfants ou adultes, chanteurs, comédiens, jongleurs, commerçants ou orateurs d’un soir improvisent une chorale ou un monologue, de la danse, du silence ou des cris… Chaque soir, comme une revue, s’offre au regard un cabaret théâtral. « On me signale que le bar du théâtre restera ouvert après le spectacle…». Il a connu de nombreuses aventures en tant que chroniqueur sur Radio Nova, France Inter ou Canal+. Avec la pièce « Cravate Club », il reçoit le Molière de la révélation théâtrale qui lancera sa brillante carrière. Il joue également dans des films remarqués comme « Astérix chez Cléopâtre », « J’ai toujours rêvé d’être un gangster », « La lutte des classes »… Son nouveau spectacle est une déclaration d’amour, une invitation à s’amuser qui ne laissera personne indifférent. Edouard Baer Edouard Baer

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

