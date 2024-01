Rize câlins Le Rize Villeurbanne, mercredi 15 mai 2024.

Rize câlins Jeux Mercredi 15 mai, 09h45 Le Rize

mercredi 15 mai 2024 – 9 h 45 – 10 h 15



Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans

Un moment de complicité en famille pour découvrir les plaisirs du livre dès le plus jeune âge. Écouter une histoire, chanter, découvrir des instruments de musique… Tout est propice à l’émerveillement et à la rêverie. Un temps parent-enfant est prévu en fin de la séance autour d’une lecture plus intime. Durée 1h / De 0 à 3 ans Réservation en ligne AUTRES SÉANCES : SAMEDI 13 AVRIL ET MERCREDIS 14 FÉVRIER, 13 MARS, 17 AVRIL ET 15 MAI

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

Jeux Lecture