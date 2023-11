C’est la Vida – Cie De Fakto RADIANT- BELLEVUE, 15 mai 2024, CALUIRE ET CUIRE.

C’est la Vida – Cie De Fakto RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2024-05-15 à 20:30 (2024-05-15 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

RADIANT-BELLEVUE (L-R-21-3056/3896) présente : ce spectacle. « C’est la Vida ! », spectacle chorégraphié par Aurélien Kairo et mis en scène par Patrice Thibaud, est interprété par David Walther et Liesbeth Kiebooms. Les deux danseurs réinterprètent avec humour les stéréotypes d’antan sur les chansons cultes de notre patrimoine français et espagnol. Au-delà des gags et des entrées clownesques, ce spectacle progressiste livre avec intelligence des messages d’amour et de tolérance. Telles des ellipses cinématographiques sur fond de chansons françaises, le couple à la scène livre avec humour et tendresse les plus grands moments de leur vie. Les spectateurs auront en prime le plaisir de naviguer entre des classiques de Charles Trenet, Georges Brassens, Charles Aznavour, Edith Piaf, Dany Brillant, Luis Mariano… Le chorégraphe Aurélien Kairo emmène le public vers ses terrains de jeu favori : danse, arts du mime et du geste, humour, pour une création à la frontière entre plusieurs mondes. Les deux danseurs, David Walther et Liesbeth Kiebooms, bondissent du hip-hop à la salsa et troquent les danses de salon pour une version plus house dance, le tout sur une mise en scène orchestrée par Patrice Thibaud. « C’est la Vida ! » est une belle histoire clownesque, où la danse, le rire et l’émotion se mêlent aux arts du mime et du geste. Aurelien Kaïro, De Fakto, Patrice Thibaud Aurelien Kaïro, De Fakto, Patrice Thibaud

Votre billet est ici

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

27.2

EUR27.2.

Votre billet est ici