Nuit du vin Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dambach-la-Ville

Nuit du vin Dambach-la-Ville, 2 juillet 2022, Dambach-la-Ville. Nuit du vin Dambach-la-Ville

2022-07-02 – 2022-07-02

Dambach-la-Ville Bas-Rhin A Dambach-la-Ville, haut lieu de la viticulture alsacienne, dans un cadre médiéval illuminé se tiendra un grand bal public, animé par un orchestre de variété. Les viticulteurs feront déguster leurs meilleurs crus du ‘Frankstein’. Tartes flambées dès 18h. Fête du vin +33 6 30 03 92 57 A Dambach-la-Ville, haut lieu de la viticulture alsacienne, dans un cadre médiéval illuminé se tiendra un grand bal public, animé par un orchestre de variété. Les viticulteurs feront déguster leurs meilleurs crus du ‘Frankstein’. Tartes flambées dès 18h. Dambach-la-Ville

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dambach-la-Ville Autres Lieu Dambach-la-Ville Adresse Ville Dambach-la-Ville lieuville Dambach-la-Ville Departement Bas-Rhin

Nuit du vin Dambach-la-Ville 2022-07-02 was last modified: by Nuit du vin Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville 2 juillet 2022 Bas-Rhin Dambach-la-ville

Dambach-la-Ville Bas-Rhin