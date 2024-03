Notre besoin de consolation est impossible à rassasier Théâtre le Levain Bègles, jeudi 28 mars 2024.

Notre besoin de consolation est impossible à rassasier Spectacle basé sur le texte culte « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » du poète suédois Stig Dagerman Jeudi 28 mars, 20h30 Théâtre le Levain

Début : 2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T21:30:00+01:00

On a pu voir cet hiver dans le bois de Mussonville, Marie Baxerres et son cheval Pincel débouler au galop avec les mots du poète Bertolt Brecht. Une apparition à la nuit tombée…

https://www.youtube.com/watch?v=qN0lAWptyZk

Ce printemps, ils reviennent avec le poète Stig Dagerman pour dire « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Le cheval ne sera pas physiquement au plateau du Levain, mais on y trouvera sa fougue et le martèlement de ses sabots.

Ce texte culte, testament de l’auteur suédois, où la pensée virevolte de l’ombre à la lumière, entre élan de vie et désespoir, est porté par la comédienne, claquettes aux pieds, synthé aux doigts, cœur droit devant et la malice à l’œil, pour, à travers les larmes, continuer à rire.

Par Marie Baxerres

Dans le cadre de Moi(s) femmes

Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 €

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Bar et tapas dès 19h30

théâtre poésie

Marie Baxerres