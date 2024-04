Course de Caisse à Savon Parking Ecole Jean Cazauvieilh La Brède, dimanche 28 avril 2024.

Course de Caisses à Savon organisée le dimanche 28 avril par l’association Esprit 4 Roues à La Brède, avenue de l’Esprit des Lois.

Descente spéciale pour les enfants de 4 à 12 ans.

2 descentes de course pour les plus de 12 ans et adultes.

Inscriptions des véhicules avant le 8 avril sur www.esprit4roues.com/agenda/

Un rendez-vous à ne pas rater pour un partage entre passionnés ou simplement pour le plaisir !

Ouvert à tous, l’esprit de convivialité reste de mise.

Café & viennoiseries le matin et animations & restauration sur place de 10h à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Parking Ecole Jean Cazauvieilh Avenue de l’Esprit des Lois

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine esprit4roues@gmail.com

