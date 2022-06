NOS VOITURES Malicorne-sur-Sarthe, 30 juin 2022, Malicorne-sur-Sarthe.

16 RUE CARNOT, Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

2022-06-30 10:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

Fondée en 1747, Bourg Joly Malicorne est la plus ancienne faïencerie encore en activité à Malicorne. Nos artisans continuent de fabriquer et de peindre nos produits à la main, comme ils le font depuis plus de 270 ans.

Bourg-Joly Malicorne fabrique des articles en faïence pour la décoration, et l’art de vivre. Riche d’un catalogue de plus de 3000 formes, nos produits sont faits et peints main selon des méthodes traditionnelles propres au XVIII ème siècle.

A l’approche du Mans Classic qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2022. Le Mans Classic a été créé en 2002 par Peter Auto avec l’ACO. Elle réunit plus de 600 voitures de course sur la piste et 8 500 voitures de collection. Notre faïencerie présente ses voitures de course en faïence. Monochrome

boutique@malicorne.com +33 2 43 94 80 10

