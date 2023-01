CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

THE SILLY WALKS / SUKOÏ FEVER – Sam 11 Fév – 20h00 -10€
Café Charbon, Nevers

THE SILLY WALKS

On entend de plus en plus parler de la nouvelle bombe garage de Montpellier , c’est frais, c’est direct, c’est garage, c’est punk, c’est frénétique aux relents psycho swamp 80’s.. c’est cool quoi !!! Avec l’enregistrement du nouvel album, le groupe se trace un nouvel objectif post pandémie: « jouer partout et continuer de prendre un maximum de plaisir sur scène » !

C’est un avion en flamme qui n’en finit pas de tomber, une fièvre foudroyante qui n’en finit pas de monter. Les prestations scéniques du groupe, sont fiévreuses, habitées, spasmodiques jamais tièdes. Comme si la fin était proche, comme si c’était la dernière fois.

