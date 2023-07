Les passagers de la nuit La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Les passagers de la nuit La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 15 mai 2024, Nevers. Les passagers de la nuit Mercredi 15 mai 2024, 19h30 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Billetterie sur place : 4€ / 2€ Vincent Parry, condamné pour le meurtre de sa femme, s’évade de prison. Irene Jansen, une jeune femme persuadée de son innocence, l’aide à passer un barrage de police. Vincent entreprend alors de rechercher le coupable… La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/les-passagers-de-la-nuit »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

