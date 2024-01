Concert Christophe Marguet quartet Café Charbon Nevers, jeudi 16 mai 2024.

Concert Christophe Marguet quartet Café Charbon Nevers Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16

Venez assister au concert de « Christophe Marguet quartet » au Café Charbon à 20h dans le cadre du Big Bang 2024.

Batteur et compositeur d’exception, Christophe Marguet a su petit à petit grimper les échelons de la reconnaissance et du savoir-faire.

Primé au concours de la Défense en 1995, il s’affirme rapidement comme leader et compositeur de premier ordre.

Son dernier projet Echoes of Time réuni un groupe complice, dans lequel on aura plaisir à retrouver Hélène Labarrière, Régis Huby et Manu Codjia.

Entre sons acoustiques et traitements électroniques, le quartet puise dans les racines du jazz tout en étant résolument tourné vers l’avant. Et comme Chaque concert, chaque disque, chaque phrase, chaque bruit du batteur-phénomène est un évènement (Libération), sûr que celui-ci ne vous laissera pas indifférent.

Régis Huby violon, électronique

Manu Codjia guitare électrique

Hélène Labarrière contrebasse

Christophe Marguet batterie, composition

Tarifs 8€ à 12€

EUR.

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communication@bigbangjazz.com



L’événement Concert Christophe Marguet quartet Nevers a été mis à jour le 2024-01-17 par OT NEVERS