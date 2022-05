NETTOYAGE DE PRINTEMPS Basse-Rentgen Basse-Rentgen Catégories d’évènement: Basse-Rentgen

Basse-Rentgen Moselle Basse-Rentgen En partenariat avec l’école des 3 villages, la commune invite les volontaires à participer à un grand nettoyage de printemps. Des équipes de 4 ou 5 personnes (adultes, adolescents, enfants) seront constituées, et chaque équipe aura une zone à nettoyer. Une collation sera proposée vers midi à la salle Saint-Joseph. La mairie fournira gants, sacs poubelle, gilets jaunes… nMerci de vous inscrire rapidement par mail à la mairie si vous êtes intéressés par cette action. mairie.basserentgen@wanadoo.fr +33 3 82 83 40 51 http://www.basse-rentgen.net/ Salle Saint-Joseph Rue de l’Église Basse-Rentgen

