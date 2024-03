National Hunter FFE Pôle international du Cheval Deauville, vendredi 29 mars 2024.

National Hunter FFE Le PIC de Deauville accueille une étape du National Hunter FFE du 29 au 31 mars pour vous faire découvrir le hunter. 29 – 31 mars Pôle international du Cheval Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T09:00:00+01:00 – 2024-03-29T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T09:00:00+02:00 – 2024-03-31T17:00:00+02:00

Créé en 2010 sur une surface de 8 hectares, le Pôle International du Cheval Longines – Deauville contribue au développement économique de la filière équine et du territoire. Disposant d’infrastructures et d’équipement hauts de gamme, le PIC constitue un lieu unique dans le Calvados en offrant un large panel d’activités et de possibilités : école d’équitation, formation, hébergements de chevaux, séminaires, restaurant … De nombreux événements sont organisés par le PIC tout au long de l’année, des concours internationaux de saut d’obstacle et de dressage ; des concours locaux et nationaux ; des épreuves d’élevage mais aussi des manifestations sans chevaux.

La Fédération Française d’Équitation a lancé un nouveau circuit d’excellence dédié au hunter. Cette discipline de saut d’obstacles à caractère pédagogique consiste à enchaîner un parcours avec la plus grande harmonie possible. Le circuit « National Hunter FFE » proposera 9 étapes à travers l’hexagone, dont une étape calvadosienne qui permettra de se qualifier pour la finale qui se déroulera à EquitaLyon en octobre.

D’abord inspiré du modèle américain, le hunter français s’est recentré sur la qualité technique de l’équitation à l’obstacle. Il comporte deux formes de pratique : le hunter Équitation et le hunter Style. C’est une discipline appréciée par des juges où la qualité de l’équitation, la qualité du dressage, le respect de l’intégrité physique et morale du poney / cheval, la qualité de la présentation du couple sont valorisés et pris en compte dans la performance.

Rendez-vous le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 2024 au Pôle International du Cheval de Deauville pour un programme riche & varié, du cavalier de club à l’amateur, sans oublier les jeunes chevaux !

Entrée et parking gratuit.

Village exposant.

Restauration possible sur place.

Renseignements : 02 31 14 04 04 / https://www.pole-international-cheval.com/

Pôle international du Cheval 14 avenue Ox & Bucks 14800 DEAUVILLE Deauville 14800 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.pole-international-cheval.com/ »}]

concours équitation

FFE