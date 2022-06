MUSICA LE MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

MUSICA LE MANS Le Mans, 6 juillet 2022, Le Mans. MUSICA LE MANS

Divers lieux Le Mans Sarthe

2022-07-06 – 2022-07-10 Le Mans

Sarthe Après 2 ans d’absence, le festival du lyrique autrement revient au Mans du 6 au 10 juillet avec toujours plus de voix à découvrir ou redécouvrir ! Découvrez la programmation pour cet été 2022 :

MERCREDI 6 JUILLET À 20H00

Parc de Tessé, Le Mans (Église Saint-Aldric si intempérie)

CARMEN

de Georges Bizet JEUDI 7 JUILLET À 18H00

Jardins de la Cathédrale Saint-Julien, Le Mans

SIESTE OPÉRA

en partenariat avec les Soirs d’ÉTÉ VENDREDI 8 JUILLET À 20H00

Parc de Tessé, Le Mans (Chapelle de l’Oratoire, si intempérie)

REQUIEM DE MOZART SAMEDI 9 JUILLET À 20H00

Parc de Tessé, Le Mans (Chapelle de l’Oratoire, si intempérie)

DIDON ET ÉNÉE

de Henry Purcell DIMANCHE 10 JUILLET À 11H00

Parc de Tessé, Le Mans (Chapelle de l’Oratoire, si intempérie)

LE BEFORE DIMANCHE 10 JUILLET À 19H00

Parc de Tessé, Le Mans (Chapelle de l’Oratoire, si intempérie)

MADAME BUTTERFLY

de Giacomo Puccini Retrouvez Musica Malicorne du 30 juin au 3 juillet et Musica La Campagne du 15 au 17 juillet. +33 6 33 38 01 32 http://musica-lemans.fr/musica-lemans-2022/ Après 2 ans d’absence, le festival du lyrique autrement revient au Mans du 6 au 10 juillet avec toujours plus de voix à découvrir ou redécouvrir ! Découvrez la programmation pour cet été 2022 :

MERCREDI 6 JUILLET À 20H00

Parc de Tessé, Le Mans (Église Saint-Aldric si intempérie)

CARMEN

de Georges Bizet JEUDI 7 JUILLET À 18H00

Jardins de la Cathédrale Saint-Julien, Le Mans

SIESTE OPÉRA

en partenariat avec les Soirs d’ÉTÉ VENDREDI 8 JUILLET À 20H00

Parc de Tessé, Le Mans (Chapelle de l’Oratoire, si intempérie)

REQUIEM DE MOZART SAMEDI 9 JUILLET À 20H00

Parc de Tessé, Le Mans (Chapelle de l’Oratoire, si intempérie)

DIDON ET ÉNÉE

de Henry Purcell DIMANCHE 10 JUILLET À 11H00

Parc de Tessé, Le Mans (Chapelle de l’Oratoire, si intempérie)

LE BEFORE DIMANCHE 10 JUILLET À 19H00

Parc de Tessé, Le Mans (Chapelle de l’Oratoire, si intempérie)

MADAME BUTTERFLY

de Giacomo Puccini Retrouvez Musica Malicorne du 30 juin au 3 juillet et Musica La Campagne du 15 au 17 juillet. Le Mans

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Divers lieux Le Mans Sarthe Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

MUSICA LE MANS Le Mans 2022-07-06 was last modified: by MUSICA LE MANS Le Mans Le Mans 6 juillet 2022 Divers lieux Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe