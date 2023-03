L’ensemble Arioso résonne au Musée Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’Évènement: Albi

L’ensemble Arioso résonne au Musée Musée Toulouse-Lautrec, 26 mars 2023, Albi. L’ensemble Arioso résonne au Musée Dimanche 26 mars, 11h00 Musée Toulouse-Lautrec Gratuit Au programme : extraits de l’opéra « Orphée et Eurydice » composé par Christoph Willibald Gluck, extraits de « Ariettes Oubliées » de Julien Joubert, œuvres de Gabriel Fauré et du compositeur Tarnais Pierre Caner. Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 49 48 70 http://musee-toulouse-lautrec.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

