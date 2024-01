44 e édition du marathon d’Albi Stadium Municipal Albi, dimanche 28 avril 2024.

44 e édition du marathon d’Albi Depuis 1978, des coureurs de toute la France et d’Europe participent tous les ans au marathon international d’Albi. Plus de 1000 personnes s’élanceront ce jour là pour le traditionnel Marathon d’Albi Dimanche 28 avril, 09h00 Stadium Municipal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Trois épreuves dont au programme : marathon, le semi-marathon et le 10 km d’Albi, trois courses à label régional.

Après une première partie urbaine avec passage dans les plus beaux quartiers d’Albi sans oublier le grand Théâtre et sa magnifique cathédrale Sainte Cécile, les coureurs partiront directement sur le parcours historique du Marathon qui passe dans Saint- Juery puis fait un aller retour dans la Vallée du Tarn

Stadium Municipal 283 Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 54 80 80 »}]

marathon