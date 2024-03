Chanteurs d’oiseaux Médiathèque Pierre-Amalric Albi, samedi 27 avril 2024.

Chanteurs d’oiseaux Concert sifflé et dansé Samedi 27 avril, 17h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert sifflé et dansé

Avec Bruno Mercat, siffleur d’oiseaux, et les élèves du conservatoire de Musique et de Danse du Tarn.

Imaginez-vous bercés par les sifflements mélodieux, les chants envoûtants et les vocalisations mystérieuses qui ponctuent la symphonie naturelle de nos amis à plumes. Grâce à une exploration immersive, vous découvrirez les secrets des appeaux et les nuances insoupçonnées des échanges entre les différentes espèces. Préparez-vous à être transportés dans un univers où les frontières entre l’homme et la nature s’effacent, où le langage des oiseaux devient le langage universel partagé dans une symphonie de mouvements et de sons : la danse.

Tout public.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite