ALAIN BASHUNG – HOMMAGE THEATRE DES LICES Albi, samedi 27 avril 2024.

À L’AVENIR… Laisses venir…Les oeuvres d’Alain Bashung sont frappantes, les textes composés avec habilité et génie restent des suspensions philosophiques qui forcent l’analyse, chaque fois renouvelée, les profondeurs multiples, tout comme les interprétations possibles sont un pur régal pour la poésie sonore qui occupe notre répertoire Français.Le spectacle porte le nom de Bashung Renaissance . Nous sommes bercé par cet hommage que nous souhaitons précis et respectueux de son travail, et ce tant par l’interprétation et l’empreinte vocale que par la composition du Line-up. BASSE et CONTRE BASSE / GUITARES ACOUSTIQUES & ELECTRIQUES / BATTERIE ET SAMPLING / VOIX & HARMONICA / KEYBOARDS La set list de ce spectacle devrait naviguer entre les trois albums qui ont accompagné la fin de sa vie : Fantaisie Militaire / L’imprudence / Bleu Pétrole / Dimanche à l’Élysée, dont nous avons tout de même choisi des titres antérieurs… incontournables. …s’il faut jouer les fugitifs …moi j’suis volontaire

Tarif : 16.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:00

THEATRE DES LICES Lices Jean Moulin 81000 Albi 81