ALBI AU TEMPS DES CATHEDRALES Office de Tourisme Albi, vendredi 26 avril 2024.

ALBI AU TEMPS DES CATHEDRALES En l’an de grâce 1390, et les Anglais sont aux portes de l’Albigeois. Suivez Perette, un espiègle personnage pour découvrir la ville telle qu’elle l’était au XIVe siècle Vendredi 26 avril, 15h00 Office de Tourisme 15€ 10€ réduit 7€ (13 à 17 ans) 5€ (7à 12 ans) gratuit moins de 7 ans

https://www.youtube.com/watch?v=f8lxuDQB2qw

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 05 63 36 36 00 https://www.albi-tourisme.fr/

