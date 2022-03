MRAP Aurillac – Exposition et Conférence “Tirailleurs d’Afrique, de l’Empire coloniale à la Seconde Guerre Mondiale” Atrium du Conseil Départemental du Cantal Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Cantal

MRAP Aurillac – Exposition et Conférence “Tirailleurs d’Afrique, de l’Empire coloniale à la Seconde Guerre Mondiale” Atrium du Conseil Départemental du Cantal, 21 mars 2022, Aurillac. MRAP Aurillac – Exposition et Conférence “Tirailleurs d’Afrique, de l’Empire coloniale à la Seconde Guerre Mondiale”

du lundi 21 mars au dimanche 10 avril à Atrium du Conseil Départemental du Cantal Entrée libre

Exposition du 21 mars au 8 avril et une conférence sur le thème des “Tirailleurs d’Afrique, De l’Empire coloniale à la Seconde Guerre Mondiale” avec Julien Fargettas, le 29 mars à 17h. Atrium du Conseil Départemental du Cantal 28 avenue Gambetta 15000 Aurillac Aurillac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T17:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T17:00:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T17:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T17:00:00;2022-03-29T17:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T17:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T17:00:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T17:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-04T10:00:00 2022-04-04T17:00:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T17:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T17:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T17:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aurillac, Cantal Autres Lieu Atrium du Conseil Départemental du Cantal Adresse 28 avenue Gambetta 15000 Aurillac Ville Aurillac lieuville Atrium du Conseil Départemental du Cantal Aurillac Departement Cantal

Atrium du Conseil Départemental du Cantal Aurillac Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurillac/

MRAP Aurillac – Exposition et Conférence “Tirailleurs d’Afrique, de l’Empire coloniale à la Seconde Guerre Mondiale” Atrium du Conseil Départemental du Cantal 2022-03-21 was last modified: by MRAP Aurillac – Exposition et Conférence “Tirailleurs d’Afrique, de l’Empire coloniale à la Seconde Guerre Mondiale” Atrium du Conseil Départemental du Cantal Atrium du Conseil Départemental du Cantal 21 mars 2022 Atrium du Conseil Départemental du Cantal Aurillac Aurillac

Aurillac Cantal