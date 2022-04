Morgane Audouin – Compagnei Raoui « Nenna » – Festival du Conte Capbreton, 26 mai 2022, Capbreton.

Morgane Audouin – Compagnei Raoui « Nenna » – Festival du Conte Capbreton

2022-05-26 – 2022-05-26

Capbreton Landes

EUR La grand-mère de Morgane Audoin confectionne les Msemens, galettes de semoule, comme personne.

Avec “Nenna”, Morgane nous entraîne dans sa quête : retrouver la recette idéale des Msemens !

Sur la route : des traces, des grains, des noms, des dates… comme autant d’ingrédients d’un récit à reconstituer. “Nenna” est le fruit d’une mémoire familiale qui s’est lentement tissée entre la France et l’Algérie. Un va-et-vient perpétuel entre rires et larmes, humour et émotion.

Gratuit – Tout public

Capbreton

dernière mise à jour : 2022-04-09