Stiring-Wendel Moselle Stiring-Wendel 24 EUR Vincent Dumestre et son ensemble instrumental Le Poème Harmonique présentent, avec la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac, une création originale sous la forme de récital théâtralisé dans l’esprit des Années folles. Pour incarner cette riche palette, qui de mieux que Stéphanie d’Oustrac ? Icône baroque, tragédienne née, elle déploie ici tous ses talents d’interprète pour insuffler une nouvelle vie à ces airs d’autrefois, qu’ils soient issus du répertoire de la musique savante comme des tubes de la chanson populaire. Elle s’inscrit ainsi dans la lignée des grandes diseuses du siècle dernier. info@carreau-forbach.com http://www.mediatheque-forbach.net/ Stiring-Wendel

