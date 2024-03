30ème Marché aux fleurs et à la décoration de jardin Dans les rues du village 57570 Rodemack Moselle Faulbach, dimanche 5 mai 2024.

Dimanche 5 mai, 09h00

Début : 2024-05-05 09:00

Fin : 2024-05-05 18:00

30e édition du Marché aux fleurs et à la décoration de jardin le de 9 à 18 heures dans les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack en Moselle, un des « Plus Beaux Villages de France », Dimanche 5 mai, 09h00 1

http://www.rodemack.com

30e édition du Marché aux fleurs et à la décoration de jardin le de 9 à 18 heures dans les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack en Moselle, un des « Plus Beaux Villages de France », proche des frontières luxembourgeoises et allemandes.

De nombreux exposants proposeront des fleurs de balcon, plantes à massifs, vivaces, plantes aromatiques, plants de légumes, arbustes d’ornement etc., ainsi qu’un grand choix d’objets de décoration pour jardins et balcons, et aussi de la brocante de jardin. Il y aura également des produits à base de plantes ou de fleurs (savons, miel, confitures, jus de fruits, liqueurs, épices…).

Petite restauration sur place.

L’entrée est libre et gratuite.

Organisateur : Syndicat d’Initiative de Rodemack

Tarifs : 6m=20€ / +3m = 10€// Abri (tonnelle de 6×3 m) = 70 €

2023 :78 exposants pour 502 ml

Dans les rues du village 57570 Rodemack Moselle rue de l’église 57570 Rodemack Faulbach 57570 Moselle