MOM’EN SCENE: A L’ABORDAGE! Champigneulles Champigneulles Catégories d’évènement: Champigneulles

Meurthe-et-Moselle

MOM’EN SCENE: A L’ABORDAGE! Champigneulles, 11 juillet 2022, Champigneulles. MOM’EN SCENE: A L’ABORDAGE!

61 Rue Hector Berlioz Terrain de basket en face du FJEP Champigneulles Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY Terrain de basket en face du FJEP 61 Rue Hector Berlioz

2022-07-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-11 19:00:00 19:00:00

Terrain de basket en face du FJEP 61 Rue Hector Berlioz

Champigneulles

Meurthe-et-Moselle Champigneulles Un bateau de pirates mouille l’encre au FJEP ! Dans une crique, le célèbre corsaire Barberousse et la terrible pirate Anne Bonny se sont retrouvés pour en découdre. Tour à tour canonniers, ravitailleurs ou abordeurs, le public participe pour remporter chaque manche. L’équipage vainqueur s’emparera de la carte au trésor. Alors à l’abordage moussaillon ! secretariat@fjep-champigneulles.fr +33 3 83 38 24 94 http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements-fjep/107-prochain-spectacle-mom-en-scene.html Terrain de basket en face du FJEP 61 Rue Hector Berlioz Champigneulles

dernière mise à jour : 2022-06-22 par TOURISME BASSIN de POMPEY

Détails Catégories d’évènement: Champigneulles, Meurthe-et-Moselle Other Lieu Champigneulles Adresse Champigneulles Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY Terrain de basket en face du FJEP 61 Rue Hector Berlioz Ville Champigneulles lieuville Terrain de basket en face du FJEP 61 Rue Hector Berlioz Champigneulles Departement Meurthe-et-Moselle

Champigneulles Champigneulles Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champigneulles/

MOM’EN SCENE: A L’ABORDAGE! Champigneulles 2022-07-11 was last modified: by MOM’EN SCENE: A L’ABORDAGE! Champigneulles Champigneulles 11 juillet 2022 61 Rue Hector Berlioz Terrain de basket en face du FJEP Champigneulles Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY

Champigneulles Meurthe-et-Moselle