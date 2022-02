Mise en bouche Dannemarie Dannemarie Catégories d’évènement: Dannemarie

Haut-Rhin

Mise en bouche Dannemarie, 26 mars 2022, Dannemarie. Mise en bouche Dannemarie

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26

Dannemarie Haut-Rhin Dannemarie EUR La Compagnie Canaille est heureuse de vous convier le samedi 26 mars à 20h30 à un dîner spectacle dans le restaurant « Au bonheur des Ogres » qui vient de rouvrir à Dannemarie. Un cadre, comme nous les aimons, atypique et original. Un chef, tel un ogre, tout aussi atypique et fou. Une compagnie de théâtre déjantée au milieu des plats de l’ogre. Une mise en bouche qui met l’eau à la bouche. Le tout ne pourra être que détonnant et fou. Pensez à réserver : les places sont comptées ! Menu 35 € Théâtre au chapeau Dîner-spectacle présenté par la Cie Canaille, pompé sur « Le grand Restaurant » de Pierre PALMADE +33 6 08 85 13 61 La Compagnie Canaille est heureuse de vous convier le samedi 26 mars à 20h30 à un dîner spectacle dans le restaurant « Au bonheur des Ogres » qui vient de rouvrir à Dannemarie. Un cadre, comme nous les aimons, atypique et original. Un chef, tel un ogre, tout aussi atypique et fou. Une compagnie de théâtre déjantée au milieu des plats de l’ogre. Une mise en bouche qui met l’eau à la bouche. Le tout ne pourra être que détonnant et fou. Pensez à réserver : les places sont comptées ! Menu 35 € Théâtre au chapeau Dannemarie

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dannemarie, Haut-Rhin Autres Lieu Dannemarie Adresse Ville Dannemarie lieuville Dannemarie Departement Haut-Rhin

Dannemarie Dannemarie Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dannemarie/

Mise en bouche Dannemarie 2022-03-26 was last modified: by Mise en bouche Dannemarie Dannemarie 26 mars 2022 Dannemarie Haut-Rhin

Dannemarie Haut-Rhin