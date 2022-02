Miroirs II Echos Marseille 16e Arrondissement, 26 juin 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Miroirs II Echos PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement

2022-06-26 15:30:00 – 2022-06-26 PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement

5 12 Miroirs II Echos est un projet de création partagée conçu par le compositeur Sébastien Béranger et les chœurs indéchiffrables/Brigitte Cirla. Il s’agit de concevoir une partition sur-mesure pour le chœur « la Belle Equipe », mélangeant voix live, voix enregistrées et transformations acousmatiques.



La Belle Equipe chantera avec les métamorphoses électroniques d’elle-même, et sera aussi accompagnée virtuellement par des dizaines de voix enregistrées ! Choristes amateurs, familles, amis, scolaires sont invités tout au long de la saison 21-22 à enregistrer quelques phrases pour créer une grande bande électroacoustique qui dialoguera avec les voix en live.



Le titre du projet Miroirs II Echos reflète cette volonté de dialogue entre le chant acoustique et ses transformations par la machine.



Sébastien Béranger : compositeur

Chœurs indéchiffrables / Brigitte Cirla

https://www.ensemble-telemaque.com/index.php/pic/au-pic

dernière mise à jour : 2022-02-04 par